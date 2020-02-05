«الوثبة للتأمين» تطلق موقعاً إلكترونياً

المصدر: (أبوظبي- البيان)

كشفت شركة الوثبة الوطنية للتأمين رسمياً عن موقعها الإلكتروني الذي يظهر بطريقة مبتكرة الخدمات الرقمية والذكية لعملائها، جنباً إلى جنب مع ميزات أسرع وأسهل لمزادات السيارات المتضررة القابلة للإصلاح عبر الإنترنت.

وحصلت الشركة مؤخراً على جائزة من قبل هيئة التأمين في الإمارات، حيث فازت بجائزة «التحول الرقمي والخدمات الذكية» للمقدمة من خلال الجهة المنظمة.

وقال بسام جلميران الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين: الحصول على هذا التميّز من منظم هذه الصناعة الحيوية والمهمة للعام الثاني على التوالي يمثل إنجازاً ثميناً لمبادرات الشركة خاصةً في السوق التنافسية المتنامية.

مضيفاً بقوله: نحن نطلق أول موقع إلكتروني مع تطبيقات الجوال بتقنية تفاعلية مغايرة، بغية الاستفادة القصوى من منتجاتنا عبر شبكة الإنترنت، والتعامل مع مطالبات التأمين على السيارات بنهج رقمي يخدم عملاءنا بحداثة.

ويضم الموقع أول بوابة لمزادات السيارات المتضررة القابلة للإصلاح بالكامل. والوثبة الوطنية للتأمين هي واحدة من شركات التأمين القليلة في الإمارات، التي تقدم مثل هذه الخدمات عبر الإنترنت.

ويمكن لمقدمي العروض والمشترين المحتملين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لعرض السيارات القابلة للإصلاح، ومراجعة تقارير حالتها أو ترتيب المعاينة في الموقع ومن ثم البدء في المزايدة.