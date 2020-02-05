300 عارض في «عالم الورق» بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

تستعد الجهات العارضة المشاركة في معرض عالم الورق في الشرق الأوسط 2020.

والذي يحتفي بالذكرى العاشرة لانطلاقة المعرض الذي تنظمه ميسي فرانكفورت بمشاركة حوالي 300 شركة عالمية من مصنعي الورق والقرطاسية من 40 دولة تحت شعار «أكثر من مُجرد ورق».

والذي يفتح أبوابه أمام الزوار في الفترة بين 9-11 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشير بيانات صادرة شركة ماكينزي آند كومباني بشأن اللب والورق والتغليف، إلى نمو صناعة الورق بنسبة 1 % في الفترة الزمنية 2010 وحتى 2018 مقابل 3 بالمئة نمو خلال الفترة 1992 إلى 2007.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو المنتجات الورقية والقائمة على الغابات، إلا أن الأرقام توضح نمواً طفيفاً في صناعات القطاع.

والمتمثلة بنسب نمو تراكمية لصناعات مثل منتجات الأنسجة بنسبة 3.6%، ومواد التعبئة والتغليف مثل الكرتون بنسبة 1.7 %، والحاويات 2.7 %.

ونسخة هذا العام تضم قرية عالم الألعاب المليئة بدمى وألعاب الأطفال؛ ومسابقة "نجم التغليف" لتغليف الهدايا.

و«الغرفة الخضراء» المخصصة للقرطاسية والمستلزمات المكتبية المستدامة، فضلاً عن برنامج ندوات يستمر لثلاثة أيام ليضمن مواكبة الخبراء في القطاع لأحدث توجهات السوق في الشرق الأوسط.

ويقام المعرض في المكان ذاته الذي يقام فيه معرض «هدايا الشرق الأوسط»، الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، وهو من الفعاليات الجديدة المتخصصة بالسلع الاستهلاكية متوسطة الجودة والفاخرة.