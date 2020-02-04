تشابمان يتقاعد من رئاسة «دناتا» العام المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

أفادت مجموعة طيران الإمارات، في بيان أصدرته أمس، ونشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن غاري تشابمان، رئيس «دناتا»، الذراع المختصة بخدمات الإمدادات الجوية والمناولة الأرضية ضمن المجموعة، سيتقاعد من منصبه في يناير 2021.

وذكرت المجموعة في بيانها، أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، قد أعلن الخبر في مذكرة داخلية، أرسلها إلى موظفي شركة «دناتا». ولم تفصح المجموعة في بيانها عن أي تفاصيل أخرى.

وتعد «دناتا» واحدة من أكبر مزودي خدمات الإمدادات وتموين الطائرات على مستوى العالم.