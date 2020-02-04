«أونكتاد»: انتعاش باقتصاد الإمارات في 2020 و2021

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن يشهد اقتصادا الإمارات والسعودية بصفة خاصة انتعاشاً معتدلاً خلال العامين الجاري والمقبل. وأصدرت منظمة «أونكتاد» تقريرها السنوي باسم رئيس «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه المستقبلية». وتضمنت نسخة 2020 الصادرة أمس من التقرير رصداً للوضع الاقتصادي الراهن وكذلك آفاقه المستقبلية في مختلف دول ومناطق العالم.

وتطرق التقرير إلى الاقتصادين الإماراتي والسعودي، فتوقع أن يشهدا انتعاشاً ملحوظاً في ضوء عدة عوامل، منها التوسع والتسارع المعتدلان في الطلب المحلي، وظهور نتائج الجهود التحفيزية الحثيثة التي تبذلها حكومتا البلدين، وكذلك مساعيهما المستمرة فيما يتعلق خطة التنويع الاقتصادي؛ والاستقرار المتوقع في قطاع العقارات.

وفيما يخص معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في الإمارات، توقع التقرير أن يبلغ المعدل 2,4% في 2020، وأن يرتفع إلى 2,9 % في 2021.

وعن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يرصد مقدار التغير في أسعار سلة محددة من السلع الاستهلاكية، توقع تقرير «أونكتاد» أن يشهد هذا المؤشر ارتفاعاً في الإمارات خلال العام الجاري بفعل انتعاش الطلب، حيث سيصل إلى 2,8 %، ثم يرتفع مجدداً إلى 2,9% خلال العام المقبل.