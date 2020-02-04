«مبادلة» قد تكون مهتمة بشراء «بي إس إم»

المصدر: دبي - البيان

أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية بأن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» قد تكون مهتمة بشراء شركة «باور سيستيمز إم إف جي»، والمعروفة اختصاراً باسم «بي إس إم»، وهي الوحدة الأمريكية المتخصصة في إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء التي تعمل باستخدام توربينات الغاز، ضمن شركة «انسالدو انرجيا» الإيطالية للطاقة.

وذكرت الصحيفة أن «انسالدو انرجيا» قد تطرح «بي إس إم» للبيع قبل نهاية العام الجاري مقابل سعر يتجاوز 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الإدارة في «انسالدو انرجيا» سيجتمع غداً لمناقشة بيع «بي إس إم» من عدمه.

وأضافت الصحيفة أن ثمة جهات أخرى قد تكون مهتمة أيضاً بشراء «بي إس إم»، ومنها «غازبروم» الروسية للتنقيب عن الغاز الطبيعي.