الإمارات تستثمر تريليون درهم بقطاع الطيران حتى 2040

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في قطاع الطيران في الإمارات عتبة 1 تريليون درهم بحلول 2040.

حيث تقدر قيمة المشاريع الجارية حالياً لتطوير المطارات في الإمارات بما يزيد على 85 مليار درهم. ووفقاً لمركز استخبارات البناء، تبلغ قيمة مشاريع البناء ذات الصلة بالمطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 222.3 مليار دولار، منها 92.9 مليار دولار لمشاريع في مرحلة التنفيذ.

وتتصدر السعودية الركب مع مشاريع تبلغ قيمتها 58.6 مليار دولار، تليها الإمارات بواقع 57.9 مليار دولار.

وإن سارت كافة المشاريع كما هو مخطط لها، فإن الإنفاق سيبلغ 34.2 مليار دولار في العام 2021، فيما ستكون أعلى قيمة لإنجاز المشاريع في العام 2022 مع 52.5 مليار دولار.

وقال محمد أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إنه مع التقدم المتزايد لصناعة الطيران، أصبحت المطارات واحدة من أهم متطلبات البنية التحتية لنمو أي اقتصاد.

وفي الشرق الأوسط والخليج العربي والإمارات على وجه الخصوص، فإن معرض المطارات يعتبر بمثابة منصة دولية دورية في مسعى لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطارات وتزويدها بأحدث التقنيات.

وستقام الدورة العشرين لمعرض المطارات في 4 قاعات ضمن مركز دبي التجاري العالمي اعتباراً من 22 يونيو ولمدة 3 أيام مع مشاركة أكثر من 375 شركة من 94 دولة. وسيتم تنظيم المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 8,500 زائر.

ومن المتوقع وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يتم إنفاق حوالي 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار على تطوير البنية التحتية للمطارات العالمية حتى العام 2030.