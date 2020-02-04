«دناتا» تباشر تموين الطائرات بمطار فانكوفر

المصدر: دبي - البيان

تواصل دناتا، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، الاستثمار في توسيع عملياتها لتموين الطائرات .

حيث افتتحت مؤخراً مرفقاً جديداً في مطار فانكوفر الدولي بمساحة 48 ألف قدم مربعة (4460 متراً مربعاً).

وسيوفر أحدث توسعات دناتا، الذي تكلّف ملايين الدولارات، أكثر من 80 فرصة عمل مع الشركة خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

وتم تجهيز المرفق بأحدث التقنيات بحيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 8 آلاف وجبة يومياً. وكانت الخطوط البريطانية أول ناقلة تخدمها دناتا في فانكوفر بدءاً من مطلع الشهر الجاري. وستخدم دناتا أيضاً كبار الشخصيات ومشغلي الطائرات المستأجرة من خلال مرفق التموين الجديد.

حضور قوي

وتتمتع دناتا بحضور قوي في سوق الطيران الكندي حيث توفر خدمات المناولة الأرضية والتموين إلى 18 ناقلة جوية في مطار بيرسون في تورنتو من خلال مشروعها المشترك جي تي إيه دناتا.

ويعمل لدى الشركة 750 موظفاً يخدمون ما يزيد على 8600 رحلة جوية ويقومون بمناولة 90 ألف طن من الشحنات سنوياً.

وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: متحمسون لتوسيع تواجدنا في شمال أمريكا التي تعد سوقاً استراتيجية بالنسبة لنا مع ما توفره من فرص لنمو أعمالنا.

ويشكل استثمارنا في مرفق جديد في فانكوفر تأكيداً على التزامنا تجاه كندا ونحن على ثقة أن خبراتنا العالمية ونهجنا المبتكر وفريق عملنا الذي يتضمن أشهر الطهاة سيعود علينا بمنفعة كبيرة من حيث الخدمات الجوية التي نقدمها للعملاء«.

من ناحية أخرى، وقعت دناتا للسفريات اتفاقية مع «سيبر»، المزود التكنولوجي لصناعة السفر العالمية، لمدة 5 سنوات لتوسيع التعاون بين الشركتين في الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية، ستستمر شبكة شركاء دناتا لدول التعاون، من الوصول إلى مجموعة «سيبر» من التكنولوجيا المبتكرة ومنصتها الذكية «سيبر ريد 360»، مما يتيح لها الاستفادة من المزيد من تحليل البيانات، ومحتويات السفر من أكثر من 420 شركة طيران و 750.000 فندق.