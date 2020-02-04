37.8 ملياراً نفقات الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى 2019

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

كشفت بيانات حديثة لوزارة المالية عن بلوغ إجمالي نفقات الحكومة الاتحادية (وزرات) نحو 37.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

واستحوذت الخدمات العمومية العامة على 40% من إجمالي الإنفاق بما يعادل 14,9 مليار درهم، ونحو 6.6 مليارات لشؤون السلامة العامة بما يعادل 17% من الإجمالي، ثم 4.59 مليارات للتعليم بنسبة 12%.

كما تضمنت النفقات الحكومية 2.9 مليار درهم للصحة بنسبة 8% من إجمالي الإنفاق، ونحو 2.33 مليار للحماية الاجتماعية بنسبة 6%، و856 مليون درهم للشؤون الاقتصادية بنسبة 2% و523 مليوناً للإسكان ومرافق المجتمع و203 ملايين لحماية البيئة، و90 مليوناً للترفيه والثقافة والدين.

وذكرت المالية أنها تحرص على توفير البيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية.

واستناداً لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات، وتحصيل الإيرادات، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.