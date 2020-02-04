قرع جرس ناسداك دبي احتفاءً بالهوية الإعلامية للإمارات

المصدر: دبي - البيان

زينت الهوية الإعلامية المرئية الجديدة للإمارات شاشات بورصة ناسداك في نيويورك، فيما شارك مكتب الهوية الإعلامية المرئية للدولة، التابع لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وبورصة ناسداك دبي.

وسلطة مركز دبي المالي العالمي في قرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي، جاء ذلك لإبراز الدور المهم الذي ستمارسه الهوية الجديدة في تعزيز سمعة الدولة على جميع المستويات بما يشمل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي ومحطة دولية للأنشطة الاقتصادية.

وظهر تصميم «الخطوط السبعة» الخاص بالهوية الإعلامية للإمارات مع الشعار المرافق له «الإمارات» لا شيء مستحيل Make it Happen على شاشة بورصة ناسداك في ساحة «تايمز سكوير» الشهيرة بنيويورك.

والتي تستقطب ما يزيد على 50 مليون زائر في العام. جاء ذلك بحضور سعيد العطر مدير مكتب الدبلوماسية العامة وممثلين عن مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

وبمشاركة حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

مصدر فخر

وقال سعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل:

يمثل الاحتفاء بالهوية الإعلامية في سوق ناسداك دبي لحظة مهمة بالنسبة للإمارات، ومن خلالها نستمر في ترسيخ ثقافة «لا شيء مستحيل» الخاصة بالهوية الجديدة في المؤسسات والكيانات التي ساهمت في جعل الإمارات دولة رائدة في شتى المجالات.

وأضاف: أصبحت الهوية الإعلامية المرئية مصدر فخر وإلهام، ويعزز رسالتها النمو الملحوظ الذي تحققه الدولة كمركز مالي عالمي رائد.

وهو ما احتفلنا به من خلال قرع الجرس تمهيداً لمزيد من الإنجازات في المستقب ل القريب. ويرمز الشعار إلى الطموح والإنجاز والانفتاح والتنوع والأمل وهو يمثل التطورات التي مرت بها الإمارات السبع في طريقها نحو خلق مسارات التنمية الحديثة.

قيمة كبرى

وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: تتمتع الهوية الإعلامية المرئية الجديدة بقيمة كبرى في تحفيز العمل والإنجاز ما منحها الجدارة بافتتاح الأسواق المالية لتعلن بدء مسيرتها في تحفيز القطاع.

ومع ظهور تصميم وشعار الهوية الإعلامية المرئية على شاشة ناسداك بنيويورك، ستتمكن الإمارات من توسيع الآفاق المالية للدولة على مستوى العالم.

ترسيخ مكانة

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ملتزمون دعم رسالة مكتب الهوية الإعلامية المرئية للإمارات نظراً للرابط الوثيق بين الترويج لقصص نجاح الإمارات الملهمة وترسيخ مكانة الدولة الرائدة إقليمياً وعالمياً كمركز مالي عالمي.