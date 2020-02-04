غرفة دبي تنسق اجتماعات لبعثة غانية

المصدر: (دبي- البيان)

نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي، في تنسيق أكثر من 350 اجتماعاً ثنائياً لأعضاء بعثة تجارية من غانا التي نظمها المكتب التمثيلي الخارجي للغرفة في غانا.

وذلك مع مستثمرين يمثلون الشركات العاملة في دبي، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، حيث جرت هذه الاجتماعات على هامش معرض الصحة العربي 2020 الذي اختتم مؤخراً.

ونظمت غرفة دبي لقاءات للوفد إلى شركة «نافكو» ومستشفى ثومبي الجامعي.

حيث ناقش الوفد أوجه التعاون وفرص الشراكات المشتركة، خاصة المتعلقة بإمكانية قيام الشركات في الإمارات بتزويد المؤسسات من غانا بالمعدات المتعلقة بالصحة وإدارة الكوارث.

فضلاً عن فرص التعاون في مجالات برامج السياحة الطبية والتبادل الطبي.

وشارك الوفد الزائر في لقاء أعمال نظمته غرفة دبي في مقرها لتسليط الضوء على فرص الاستثمار وخيارات التمويل لمشاريع الرعاية الصحية.

حيث تعرف الوفد على شركات التمويل وتكنولوجيا المعلومات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تدعم قطاع الرعاية الصحية في الدولة وتشمل «جلف كابيتال» و«أمارانتي للتمويل» و«إنستابراكت».

وأكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي على أهمية تنظيم هذه البعثة التجارية إلى دبي، مؤكداً أن الزيارة مثلت فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع غانا 4.4 مليارات درهم في 2018.