«المالية» تبحث تعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

التقى معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أول من أمس، أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، وعدداً من كبار المسؤولين في الوزارة وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي. وناقش الاجتماع أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية التي تجمع الإمارات مع الاتحاد الأوربي وسبل تعزيزها.

وأكد معالي عبيد الطاير حرص وزارة المالية على مواصلة العمل لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تربط الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقال: تحرص الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع دول الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون حول المجالات المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات وتقوية الأطر القانونية ذات الصلة. كما استعرض الطرفان الموضوعات ذات الصلة بالتجارة الدولية على سبيل المثال تنفيذ أحكام منظمة التجارة العالمية.

وفي الختام، أكد وزير الدولة للشؤون المالية أهمية استمرارية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وبوجه التحديد المواضيع المتعلقة بأي تشريعات ذات الصلة والتي تصدر من الاتحاد الأوروبي.