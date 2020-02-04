ملياران تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس ملياري درهم .

حيث شهدت الدائرة تسجيل 156 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و135 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 700 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 236 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 86 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 47 مليوناً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 700 مليون درهم منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 600 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم وأهمها بمنطقة السطوة بقيمة 215 مليون درهم ورهن في مردف بقيمة 184 مليوناً.