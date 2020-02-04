تمويل لـ«صناعات الطيران» من الإمارات الإسلامي والإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس توقيع صفقة تمويل غير مضمون ثنائي الشريحة بقيمة 300 مليون دولار مدة 5 سنوات مع «الإمارات الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني.

وستتضمن صفقة التمويل شريحة تقليدية وأخرى إسلامية مع إمكانية رفع قيمة التمويل إلى 600 مليون دولار.

شهد التوقيع فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران وصلاح أمين، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي وأحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في الإمارات دبي الوطني.