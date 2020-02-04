2.2 مليار تسهيلات لـ«الإمارات للألمنيوم»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) من مجموعة من البنوك الإماراتية والدولية.

موضحة أن هذه التسهيلات الإلزامية، ومدتها ثلاث سنوات، صفقة تنافسية تحل مكان التسهيلات غير الإلزامية من قبل عدد من البنوك للشركة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: « شركتنا عالمية ذات أصول تشغيلية في قارتين، وتتعامل بكل خطوة متعلقة بتصنيع الألمنيوم، بدءاً من المنجم وصولاً إلى المعدن.

حيث تعتبر هذه التسهيلات، خطوة سباقة في تطوّر استراتيجيتنا لإدارة التمويل والميزانية العمومية، كما أنها تمكّننا من اتباع نهج صلب لإدارة السيولة ورأس المال العامل لدينا على المدى القصير». ورتب الصفقة كل من بنك دبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمشرق وستاندرد تشارترد.