«مورغان ستانلي»: أسهم الإمارات ملاذ آمن للاستثمار

المصدر: (دبي - سيد صالح)

اختارت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأمريكية أسهم الإمارات كملاذ عالمي آمن للمستثمرين في ظل حالة التقلب التي تسود الأسواق العالمية.

مؤكدة في تقريرها أن الأسهم المتداولة في أسواق الشرق الأوسط عموماً تتميز بعدة سمات تمنحها ميزة أفضلية عن باقي الأسواق العالمية، وتجعل منها خياراً أفضل للمستثمرين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تسود فيها مشاعر القلق لدى المستثمرين.

وذكرت «مورغان ستانلي» أن أسهم الإمارات تليها أسهم الكويت تحديداً هي الخيار الأفضل والأمثل في الوقت الراهن.

ومشيرة إلى أن أسهم الإمارات الخيار الأفضل نظراً لعدة مقومات، وهي تمتعها بقيم جذابة نسبياً، وارتفاع عائدات الأرباح الموزعة عليها، فضلاً عن عوامل هيكلية كارتباط العملة المحلية بالدولار وتوافر لوائح منظمة لحدود ملكية الأجانب للأسهم.