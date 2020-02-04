دبي السادسة عالمياً في الرؤية الرقمية

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

صنفت دراسة حديثة أعدتها شركة الاستشارات العالمية ING، دبي ضمن المدن العشر الأولى التي تعد علامات تجارية فائقة من حيث الرؤية الرقمية، باعتبارها الأكثر شعبية وبحثاً وحديثاً ونشراً ومشاركةً، محتلةً المرتبة السادسة عالمياً متفوقةً على مدن عريقة مثل روما ولشبونة وسيئول وأوساكا.

وجاءت دبي ضمن المدن العشر الأوائل الأكثر مشاركةً واستعراضاً ووسماً في موقعي التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر، حيث جاءت في المرتبة الرابعة بين المدن الأكثر تداولاً ومشاركةً في انستغرام.

وفِي موقع تويتر حلت في المرتبة التاسعة الأكثر وسماً متفوقةً على روما.وبحسب التقرير، تزداد شعبية دبي تألقاً عندما تنصب عملية البحث حول محاور الثقافة التي فاقت نسبة استعراضها والخوض فيها 39% والتكنولوجيا 15% وقطاع الأعمال 20% وقابلية العيش 17% والمواهب 9%.