مركزان جديدان لـ«أوراكل» في الإمارات 2020

المصدر: (سان فرانسيسكو - رويترز)

تخطط شركة أوراكل، لإضافة مركزين للبيانات السحابية في الإمارات خلال عام 2020، بالإضافة إلى مركز جديد في السعودية.

وقالت الشركة إنها أضافت مراكز بيانات سحابية جديدة في خمس دول وتستهدف أن يكون لديها مراكز في 36 موقعاً بنهاية 2020، إذ تتسابق مع شركتي أمازون.كوم ومايكروسوفت على حصص السوق.

وبحسب فوريستر للأبحاث، فإن خدمات أمازون ويب ومايكروسوفت هما أكبر

فاعلين بحصة تتجاوز ثلثي السوق العالمية في 2019، لكن أوراكل تحاول استقطاب الزبائن من خلال توسيع نطاقها الجغرافي. وأضافت أوراكل مراكز في جدة بالسعودية وأوساكا باليابان وملبورن بأستراليا ومونتريال بكندا وأمستردام بهولندا.