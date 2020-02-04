سباق لإنجاز أعلى ناطحتي سحاب في جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتصاعد الأعمال الإنشائية لإنجاز مشروع «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» الذي تطوره إعمار العقارية ليصبح البرج الأعلى في منطقة ممشى شاطئ جميرا.

ويتمتع بإطلالات مباشرة على الخليج العربي ومرسى دبي وعين دبي،.

ويقع على خطوات قليلة عن ممشى مارينا ووك في مرسى دبي وممشى شاطئ جميرا وذا بيتش. يقدم المشروع المعلم العمراني الجديد الذي ينفرد بموقعه الاستراتيجي ضمن آخر قطعة أرض مخصصة للبناء في منطقة «ممشى شاطئ جميرا»، فرصة لنخبة العملاء لكي يكونوا جزءاً من هذه الوجهة الحيوية مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

ويمتاز المشروع بواجهته الخارجية وتصاميمه المعمارية الأنيقة، ويتألف من برجين توأم بارتفاع 77 طابقاً بمساحة 257 ألف متر مربع. ويضم المشروع 217 غرفة وجناحاً.