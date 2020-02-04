«وي ورك» تفتتح أول مقر في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت منصة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71»، التي تقودها شركة «مبادلة للاستثمار» بالشراكة مع «مايكروسوفت» وصندوق «سوفت بنك فيجن» و«سوق أبوظبي العالمي».

والمدعومة من برنامج «غداً 21»، عن الافتتاح الرسمي لأول مقر لـ«وي ورك» «WeWork x Hub71» على مساحة 5 آلاف متر مربع تضم 1200 من المكاتب المفتوحة عبر 3 طوابق بمقر المنصة الواقع في سوق أبوظبي العالمي.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الشركات الناشئة لدى مبادلة للاستثمارات المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنصة، إن تدشين المقر خطوة إيجابية نحو تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والتكنولوجية في أبوظبي.

4 شركات جديدة

وكشف أحمد علوان، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في منصة التكنولوجيا العالمية بأبوظبي «Hub 71».

في تصريحات للصحفيين، أمس عن انضمام 4 شركات مبتكرة جديدة إلى المنصة، ليصل عدد الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلّتها إلى 39 شركة من 15 إلى 20 دولة حول العالم برأسمال مجمع 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، فيما من المتوقع أن يصل عدد الشركات إلى 100 مع نهاية 2020.

وقال رياض توماس، المدير العام لـ «وي ورك» بالشرق الأوسط إن الشركة تدرس المنطقة منذ عام بهدف التوسع، ووقع الاختيار على أبوظبي لافتتاح المقر، خاصة أن العاصمة تشهد زخماً كبيراً على صعيد مساحات العمل للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا.