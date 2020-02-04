المركزي يعتمد «التمويل الجماعي» و«الاستحواذات»

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد مجلـــس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعـه الأول لسـنة 2020، نظام التمويل الجماعي القائم على القروض ونظام عمليات الاستحواذ الكبرى، المقدمين من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك، موَجهاً بإصدارهما ونشــــــرهما في الجريدة الرسميّة.

واطلع المجلس خلال اجتماعـه في مقر المصرف بأبوظبي، برئاســة حارب مسعود الدرمكي، على تقرير مقدم من دائرة حماية المستهلك في المصرف بشأن النظام والمعايير القائمة على حماية المستهلك وَوجه بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين.

حضر الاجتماع عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومبارك راشـــد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة:

يونس حاجي الخوري، خالد محمد ســــالم بالعمى وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، نائب المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

وناقش المجلس العرض المقدم من قبل الفريق المختص من دائرة العمليات والسياسة النقديّة بشأن الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم (بما في ذلك الدليل التوجيهي لبرنامج الأذون النقدية).

وَوجه المجلس بتطبيق وتنفيذ الإطار الجديد وفقاً للجدول الزمني المعتمد في خريطة الطريق ووضع الخطوات اللازم اتباعها للإعلان عن تطبيق الإطار الجديد لمتعاملي السوق المحلي.

كما استعرض مذكرتَين بشأن تقرير مراقبة النظام المالي الربعي وتقرير وضعية السياسة الاحترازيّة الكليّة الربعي مع التركيز على دور البنوك المحليّة ذات الأهميّة النظاميّة (D-SIBs).