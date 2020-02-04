«سراج باور» تركّب ألواحاً شمسية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة سراج باور لحلول الطاقة الشمسية الموزّعة، أمس، استكمال بناء وتركيب نموذج جديد للطاقة الشمسية مموّل بالكامل لسكن موظفي موانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) .

وتحديداً في منطقتي «جافزا شرق» و«جافزا غرب». ويمتد نظامَي الألواح الشمسية، بطاقة استيعابية تبلغ 6.75 ميجاواط، على أسطح 110 مبانٍ متوسطة الارتفاع. ويولّد طاقة تتخطى 10.72 جيجاواط/‏ساعة من الإنتاج السنوي للطاقة.

ويسهم المشروع في الحد من انبعاثات كربونية تصل إلى 7,579 طناً مترياً سنوياً، أي ما يعادل شحن 966,626,499 هاتفاً ذكياً أو زراعة 125,328 شجرة.

وتم تشكيل فريق لبناء وتركيب 17,500 لوحاً شمسياً، خلال أكثر من 50 ألف ساعة عمل.