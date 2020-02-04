دبي للاستثمار تسلم «جناين أفنيو»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت دبي للاستثمار أن «جناين أفنيو»، المنطقة الأولى ضمن «تلال مردف»، المشروع الوحيد للتملك الحر في منطقة مردف حالياً، أصبحت الآن جاهزة تماماً وقد انتقل السكان إليها.

ويمتاز «تلال مردف» بموقعه الاستراتيجي على مقربة من حديقة مشرف في دبي، وبالقرب من مطار دبي الدولي، وعدد من المناطق التجارية ومراكز التسوق الرائدة في المدينة، تم إنشاؤه على مساحة 4 ملايين قدم مربع بمنطقة مردف.

قال عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: المنطقة الثانية ضمن المشروع، وهي «نسايم أفنيو»، قد أصبحت أيضاً جاهزة لانتقال السكان إليه.

ووصلت نسبة الإنجاز في المنطقة الثالثة «الملتقى أفنيو» إلى 80%، وستكون جاهزة بحلول الربع الثاني من العام الجاري 2020. وستكون منطقة «الملتقى» عند اكتمالها أكثر المناطق حيوية ونشاطاً داخل المشروع، بفضل ما تشتمل عليه من مرافق للضيافة ومحلات التجزئة، وستتوج إنجاز تلال مردف كمشروع فخم متعدد الاستخدامات في مردف.