معرض بدبي لدعم لبنان

المصدر: (دبي- البيان)

تستضيف دبي معرض «بحبك يا لبنان» لدعم الصناعة اللبنانية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

ويستهدف الحدث إبراز مواهب الحرفيين والصناعيين اللبنانيين، وسيقام برعاية القنصل العام للبنان في دبي والمناطق الشمالية عسّاف ضومط.

وتنظم رندة الأرمنازي، جنى عبيد، مهى مصري ونايلة باسيلي معرض «بحبك يا لبنان» الذي سيجمع عدداً كبيراً من المصممين والحرفيين اللبنانيين من 6-8 فبراير يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى التاسعة مساء في مطعم الفلمنكي في الجميرا دبي وذلك بهدف عرض مجموعات الأعمال الجديدة، إضافة إلى منتجاتٍ متميزة غير متوافرة في الأسواق العاديّة وذلك بهدف دعم المصممين والصناعة اللبنانية معاً.