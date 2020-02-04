«سيركو» تحصل على عقد بمطارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

حصلت شركة سيركو الشرق الأوسط للخدمات العامة على عقد لتقديم خدمات الضيافة الأساسية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

ويأتي العقد استناداً إلى التعاون المثمر وطويل الأمد مع مطارات دبي، حيث ستقدم سيركو خدماتها لمدة 5 أعوام حتى انتهاء العقد في 31 ديسمبر 2024.

ويشمل العقد تخصيص 1000 موظف مختص بخدمات الضيافة وتيسير إجراءات الركاب، في عدة نقاط للتعامل المباشر مع المسافرين ضمن مرافق مطارات دبي، وذلك بناءً على الأفكار التي تقدمها «إكسبيرينس لاب»، وكالة تصميم الخدمات وتجارب العملاء التابعة لشركة سيركو.

وتوفر سيركو الخدمات لقطاع الطيران في الشرق الأوسط منذ ما يزيد عن 70 عاماً. كما كانت تدعم مطارات دبي عبر تقديم خدمات الصيانة لجزء كبير من محفظة منشآت المطارات وبنيتها التحتية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الهندسية والعقارية للبوابتين 1 و2 وأبنية الشحن والمرافق الثانوية في مطار دبي الدولي.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: هدفنا الرئيسي هو أن يتم الاعتراف بنا كمشغل رئيسي لأفضل مطارات العالم من حيث خدمة العملاء. ويعتبر هذا العقد هو جزء من سلسلة خطوات اتخذناها في السنوات الأخيرة لتعزيز تجربة مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.