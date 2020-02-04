الإمارات تشارك باجتماع عربي

المصدر: (القاهرة ـ وام)

تشارك الإمارات في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ105 للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وبدأ الاجتماع أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في إطار التحضير للدورة الوزارية للمجلس المقررة الخميس المقبل بالجامعة العربية. مثل الدولة في الاجتماع محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد.

وتناقش اللجنة على مدى يومين عدداً من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمقررة مارس المقبل.

فضلاً عن متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابقة والحالية فيما يخص الجوانب الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو 2016 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة فيما يخص الجوانب الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة بنداً حول الاستثمار في الدول العربية وآخر حول دور الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والاستراتيجية العربية للسياحة.