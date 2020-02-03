الهوية الإعلامية للإمارات تزين شاشات بورصة ناسداك نيويورك في تايمز سكوير

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفاءً بإطلاق الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات على شاشات بورصة ناسداك في نيويورك، شارك كل من مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، التابع لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وبورصة ناسداك دبي، وسلطة مركز دبي المالي العالمي في قرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي، وذلك لإعلان الدور المهم الذي ستمارسه الهوية الجديدة في تعزيز سمعة الدولة على جميع المستويات بما يشمل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي ومحطة دولية للأنشطة الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، ظهر تصميم "الخطوط السبعة" الخاص بالهوية الإعلامية للإمارات مع الشعار المرافق له (الإمارات لا شيء مستحيل Make it Happen)) على شاشة بورصة ناسداك في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة بنيويورك، والتي تستقطب ما يزيد عن 50 مليون زائر في العام.

جاء ذلك بحضور سعادة سعيد العطر مدير مكتب الدبلوماسية العامة وممثلين عن مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وبمشاركة حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.



مصدر فخر وإلهام

وبهذه المناسبة صرح سعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: "يمثل الاحتفاء بالهوية الإعلامية في سوق ناسداك دبي لحظة مهمة بالنسبة لدولة الإمارات، ومن خلالها نستمر في ترسيخ ثقافة "لا شيء مستحيل" الخاصة بالهوية الجديدة في المؤسسات والكيانات التي ساهمت في جعل الإمارات دولة رائدة في شتى المجالات."

مضيفاً: "لقد أصبحت الهوية الإعلامية المرئية مصدر فخر وإلهام، وتعزز رسالتها النمو الملحوظ الذي تحققه الدولة كمركز مالي عالمي رائد، وهو ما احتفلنا به من خلال قرع الجرس تمهيداً لمزيد من الإنجازات في المستقبل القريب."

وتابع: "تم اختيار تصميم الهوية الإعلامية المرئية الجديدة من بين 49 تصميما تم ابتكارها بأيدي إماراتية، بعد أن صوّتت له الأغلبية من ضمن المشاركين في عملية التصويت الذين بلغ عددهم 10.6 مليون شخص من جميع أنحاء العالم. يرمز الشعار إلى الطموح والإنجاز والانفتاح والتنوع والأمل وهو يمثل التطورات التي مرت بها الإمارات السبع في طريقها نحو خلق مسارات التنمية الحديثة."

قيمة كبرى

ومن جهته، أشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: "تتمتع الهوية الإعلامية المرئية الجديدة بقيمة كبرى في تحفيز العمل والإنجاز ما منحها الجدارة بافتتاح الأسواق المالية لتعلن بدء مسيرتها في تحفيز القطاع."

وتابع: " مع ظهور تصميم وشعار الهوية الإعلامية المرئية على شاشة ناسداك بنيويورك ، ستتمكن الإمارات من توسيع الآفاق المالية للدولة على مستوى العالم."

تعد دبي احد أكبر مراكز إدراج الصكوك في العالم، بقيمة إجمالية تقارب 60.4 مليار دولار أمريكي. بالإضافة الى بدء التداول على مشتقات الأسهم الإماراتية والسعودية في البورصة.

ترسيخ مكانة الدولة

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نحن ملتزمون بدعم رسالة مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات نظراً للرابط الوثيق بين الترويج لقصص نجاح الإمارات الملهمة وترسيخ مكانة الدولة الرائدة إقليمياً وعالمياً كمركز مالي عالمي. وتعد إنجازات مركز دبي المالي العالمي تجسيداً لشعار الهوية الذي لا يؤمن بالمستحيل ويتطلع للمركز الأول."

وأكد أن الهوية الإعلامية تروي قصص نجاح دولة الإمارات الملهمة وتصدرها مؤشرات اقتصادية عدة إقليمياً وعالمياً.