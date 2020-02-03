%127 زيادة ملفات الوكالات التجارية بدبي 2019

المصدر: دبي - البيان

كشف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن وصول عدد العلامات التجارية الفعالة للعلامات التجارية إلى 5,157 ملفاً في 2019، بزيادة قدرها 34% من عددها في العام الذي سبقه، بعد أن سجل 3,844 ملفاً.

ووصل عدد ملفات الوكالات التجارية إلى 50 ملفاً، ما يعني تحقيق قفزة نوعية من 22 ملفاً في 2018 لتبلغ الزيادة نسبة قدرها 127%.

واستحوذت العلامات التجارية الأمريكية على الحصة الأكبر بواقع 1,585 ملفاً بنسبة 31% من إجمالي الملفات المستلمة، تلتها الإمارات بـ 818 ملفاً ونسبة 16%.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة مع 373 ملفاً بنسبة زادت على 7%. وتمكنت العلامات القادمة من فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، اليابان، جزر العذراء البريطانية، الهند، الصين، السعودية، كوريا الجنوبية وكندا من حجز مواقع متقدمة على قائمة أعلى 15 دولة.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي:

تؤكد هذه الحصيلة الدور المهم الذي تقوم به اقتصادية دبي، ليس فقط في مجال استقطاب أفضل العلامات التجارية وأعلاها جودة من شتى أنحاء العالم، وإنما العمل الدؤوب من خلال مختلف قنواتنا لتوفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية.

وضمان عدم التعدي على العلامات التجارية المسجلة في الإمارة. إن تسجيل زيادة قدرها 34% في عدد ملفات العلامات التجارية يعكس حجم القوة الشرائية لقطاع التجزئة في إمارة دبي وحجم التنافس بين أصحاب العلامات التجارية، إلى جانب ثقتهم باقتصادية دبي في حفظ حقوقهم.

وتلقت اقتصادية دبي ممثلةً بإدارة حماية الملكية الفكرية 298 قضية تعدّ على العلامات والبت فيها، ما يعكس زيادة هامشية بنسبة 1%، وكان هناك 35 قضية تعدّ على الوكالات التجارية خلال 2019.

علماً أن عدد القضايا التي تم تسجيلها في 2018 بلغت 42 قضية، أي بانخفاض يبلغ 17%. وتم تسجيل 58 قضية تعدّ على العلامات الأمريكية، و43 قضية لكل من العلامات الإماراتية والفرنسية.

تلتها العلامات السويسرية بواقع 36 قضية، ألمانيا 23، إيطاليا 16، بريطانيا 15، اليابان 12 وإسبانيا 7. وتوزعت قضايا التعدي المتبقية على علامات تجارية تنتمي إلى 24 دولة.

تصنيف

وبخصوص تصنيف القضايا حسب البضائع والخدمات، حلت القضايا التي تستهدف العطور في المركز الأولى بـ35 قضية، تلتها مستحضرات التجميل 32 قضية، ثم مستحضرات العناية الشخصية 30 قضية، الحلي من غير المعادن 28.

كما كان هناك 28 قضية لكل من الملابس والهواتف وأكسسواراتها، و14 للحقائب والمنتجات الجلدية، و11 للمحركات والمكائن، و10 للنظارات، و8 للمنتجات الغذائية، و7 قضايا لكل من خدمات الدعاية والإعلان والمطاعم، و6 قضايا لكل من الساعات وقطع غيار السيارات.

وتم تسجيل عدد من القضايا في مجالات أخرى أهمها مشروبات الطاقة، خدمات التربية والتعليم، المصابيح والأجهزة الكهربائية، أدوات ومساحيق التنظيف، الزيوت والشحوم، مواد البناء، المستحضرات الصيدلانية، العلب والأغلفة، مواد التبغ والتدخين، الأحبار، والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

إبلاغ

تشجع اقتصادية دبي من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي اشتباه بوجود غش أو تقليد في بيع المنتجات، بالتواصل عبر مركز الاتصال 600545555، أو عبر تطبيق الحماية الذكية نظام الذكاء الاصطناعي لحماية وتمكين المستهلك في دبي، المتوفر على الهواتف الذكية بنظام آي أو إس ونظام أندرويد.