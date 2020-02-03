دعوة الشركات الناشئة والصغيرة للمشاركة في منظومة «دستركت 2020» للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دستركت 2020» أمس برنامجها العالمي لرواد الأعمال Scale2Dubai، الذي يمكّن الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع دولياً من خلال المشاركة في منظومتها للابتكار.

وبعد انبثاقها من إكسبو 2020 دبي، ستكون «دستركت 2020» مجمعاً متعدد الاستخدامات ومنظومة ابتكار تساهم بشكل مباشر في نمو اقتصاد دبي القائم على الابتكار.

وسيقام البرنامج، الذي يجتذب الشركات من مختلف أنحاء العالم، على المنصة التي يوفرها إكسبو 2020 ويحمل رؤية هذه الفعالية الضخمة الخاصة بتواصل العقول من أنحاء العالم، ودعم التنوع والابتكار ومشاركة المعرفة لإنشاء فوائد دائمة للمنظمات.

وسيمكّن البرنامج الشركات الناشئة والمبتكرين العالميين من ملاءمة أعمالهم مع دبي، من خلال الاعتماد على الشراكات المقامة إثر مشاركة بلادهم في أول معارض إكسبو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما سيحصل المتقدمون الرابحون في Scale2Dubai على دخول مريح إلى دبي ضمن «دستركت 2020»، بما في ذلك الدعم الذي يحتاجونه للتوسّع والتكيف كي يثبّتوا أقدامهم في السوق الإماراتية. وتشمل الفوائد التي يحصلون عليها مساحة عمل مجانية لسنتين، والدعم في تجهيز الأعمال، والتأشيرات، والمزيد.

إضافة إلى ذلك سيحصلون على الدعم من البنية التحتية الملموسة والرقمية الممتازة في «دستركت 2020»، ومن موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومنظومتها المثالية للعمل والسكن. وبدأ البرنامج الآن بقبول طلبات التسجيل عبر الإنترنت.

تركيز

ويركز البرنامج على جذب الشركات التي ما زالت في المراحل المبكرة من نموها، والتي تعمل في القطاعات الأساسية لمستقبل دبي والاقتصاد القائم على الابتكار.

إضافة إلى الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الانتقالية الداعمة والضرورية لتحقيق الغاية من «دستركت 2020». وسيعاد توظيف أكثر من 80% من البيئة المبنية من أجل إكسبو 2020 لصالح «دستركت 2020»، والتي تم وضع مخططاتها بعناية كي تستفيد للحدث الأقصى من موقع إكسبو في المستقبل.

محطة مهمة

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي: إطلاق برنامج Scale2Dubai محطة مهمة في رحلتنا نحو إنشاء مجتمع عالمي مستعد للمستقبل يقوده الابتكار. الشركات الناشئة والصغيرة مكون رئيسي من مكونات أي منظومة حقيقية للابتكار، إذ تساعد على إذكاء المنافسة مع الشركات الأكثر ثباتاً، وتجذب رأس المال الاستثماري إلى هذا المجتمع.