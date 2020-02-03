«أراضي دبي» تحتفل بإنجازاتها السنوية مع الشركاء

المصدر: دبي- البيان

أقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حفلاً لتكريم شركائها من المطورين العقاريين والجهات الحكومية والبنوك والشركات الخاصة، وذلك بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق «بلازو فيرساتشي» جمعة بن حميدان نائب مدير العام والمديرون التنفيذيون، وعدد من مديري الإدارات وموظفيها، وممثلو الشركاء. وتضمن الحفل فيلماً حول عدد من المشاريع والإنجازات التي حققتها الدائرة طوال عام كامل.

وقال سلطان بن مجرن: «الحفل رسالة نتوجه بها إلى الشركاء لإظهار حرصنا على تعزيز شراكتنا مع المؤسسات والهيئات بحكومة دبي،.

ومع المطورين العقاريين والبنوك والشركات الخاصة التي تدعم أهداف الدائرة الاستراتيجية، وتشاركنا في ترجمة رؤيتنا وتحقيق رسالتنا الشاملة».

وأضاف: إننا ننطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث علّمنا أن «الإنسان أمام التحديات لديه خياران: إما أن يقف ويتراجع، أو أن يبدع ويتجاوز».

وكان من أبرز الجهات الحكومية التي نالت تكريم الدائرة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، اقتصادية دبي، شرطة دبي، تلفزيون دبي، الحكومة الذكية، هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الموارد البشرية والتوطين، بلدية دبي، سوق دبي المالي، هيئة الصحة بدبي.

ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. واشتملت قائمة المطورين على إعمار، دبي للاستثمار، فالكون سيتي أوف وندرز، داماك، ميدان، نخيل، دانوب، دبي للعقارات، فخر الدين وسابا، ميراس، وصل، وغيرها.