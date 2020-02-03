طلبات استرداد ضريبة مساكن المواطنين عبر «الخدمات الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من أمس، اقتصر تقديم طلبات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة على التعامل المباشر من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» التي أطلقتها الهيئة الشهر الماضي.

والتي توفر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المستحقة لهم. واعتباراً من أمس، تم تحويل قبول طلبات استرداد ضريبة مساكن المواطنين الجديدة من البريد الإلكتروني إلى منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» المباشرة، وذلك اختصاراً للوقت وتسريعاً لإجراءات الاسترداد.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» الجديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، تعد أنسب طريقة لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى اختصار الوقت وتسريع إجراءات الاسترداد.

وأوضحت أنه تم التأكد من أن المنصة الجديدة تعمل بدقة وكفاءة عالية، وتم إجراء الاختبارات اللازمة لضمان جاهزيتها الكاملة.

سهولة الإجراءات

وأشارت إلى أن المنصة الجديدة تتميز بسهولة الإجراءات من خلال خطوات واضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، فيتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة.

ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد إخطاراً بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

استطلاع آراء

وأوضح البيان أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية باستطلاع آراء عدد من المواطنين المعنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة ووكلاء ضريبيين.

حول كفاءة عمل المنصة الجديدة، وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، مؤكدة أن المنصة الجديدة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات.

دليل إرشادي

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين الراغبين في استرداد الضريبة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن خلال شهر يناير الماضي المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

حيث يقدم الدليل شرحاً شاملاً مبسطاً حول الخطوات اللازم اتباعها للوصول لنموذج طلب الاسترداد، وتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد، وكيفية تتبع حالة الطلب.

الوثائق المطلوبة

وتشمل الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد عبر المنصة الجديدة؛ نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب.

ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستند يوضح تاريخ شغل المبنى (على سبيل المثال: فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه).