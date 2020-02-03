«أكور للفنادق» تدخل شراكة استراتيجية مع «دبي للتطوير»

المصدر: دبي- البيان

استحوذت «أكور» على العمليات الخاصة باثنين من أبرز فنادق دبي كجزءٍ من شراكة استراتيجية جديدة مع دبي للتطوير.

وستدير المجموعة فندق موفينبيك غراند البستان وسويس اوتيل وسويس اوتيل ليفنج المروج. ووفقاً لبنود الشراكة، سيخضغ الفندقان لتحديثات كبيرة.

ويضيف هذا الاستحواذ الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، 800 غرفة فندقية إلى شبكة «أكور» في دبي.

وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام «دبي للتطوير»: من خلال شراكتنا مع «أكور»، سنعزز استثمارات دبي للتطوير المختصة بالضيافة لنلعب دوراً مهماً في تحقيق طموحات الإمارة.

وبعد الاستحواذين، ستزيد سعة فنادق «أكور» في الإمارات إلى ما يقارب 17,000 غرفة فندقية في 60 فندقاً.