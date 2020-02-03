تكريم فريق مشروع تصدير أول تقنية صناعية مطورة محلياً

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أمس، أكثر من 100 موظف ساهموا في نجاح تصدير أول تقنية صناعية مطورة محلياً في تاريخ الإمارات إلى شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».

ووجّه عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي، التهنئة للموظفين في الحفل الذي أقيم بدبي.

وفازت الشركة بمناقصة عالمية اتّسمت بالمنافسة الشديدة في عام 2016 لتزويد شركة «ألمنيوم البحرين» بتقنية صهر الألمنيوم التي استخدمت في مشروع توسعة خط الإنتاج السادس.

جعل هذا الفوز شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي، في إنجاز بارز يعزز سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق اقتصاد مبني على المعرفة.

وكانت الشركة أرسلت خبراءها من فريق تطوير ونقل التكنولوجيا وفريق العمليات للعمل على إنشاء خط الإنتاج السادس في البحرين.

وذلك بموجب اتفاقية ترخيص التقنية. وعمل أكثر من 40 موظفاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم» في هذا المشروع في البحرين أثناء عمليات البناء والتشغيل التي امتدت إلى ما يقارب من ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى الدعم الذي قدمه عشرات من الموظفين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في موقعيها الطويلة وجبل علي في الدولة.

ونجحت تقنية «الإمارات العالمية للألمنيوم» في اجتياز الاختبار النهائي لضمان الأداء في شهر ديسمبر الماضي، محققة نتائج تفوق التوقعات وتجاوزت الالتزامات التي قدمتها الشركة بموجب اتفاقية نقل التقنية.

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

كانت عملية نقل التقنية الصناعية التي طورتها الشركة محلياً إلى شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» مهمة كبيرة، حيث تطلبت قضاء العديد من موظفينا فترات طويلة خارج الدولة للعمل بجد من أجل الوفاء بالمواعيد المحددة، دون المساس بالسلامة أو الجودة. نحن فخورون بالعمل الرائع الذي قام به فريقنا.

والذي وضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مصاف شركات الألمنيوم الكبرى التي تحقق الأرباح من الابتكارات التقنية إلى جانب تصنيع الألمنيوم. لم يكن هذا المشروع مهماً لشركتنا فحسب، بل كان مهماً أيضاً لدولة الإمارات.

كما استضافت الشركة 21 موظفاً من فريق الإنتاج والصيانة التابع لشركة «ألبا» في موقعيها في الإمارات لتدريبهم على استخدام تقنية الشركة.