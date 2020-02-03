إيرلندا تخطط لتعزيز السياحة مع الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكدت شيفان مكمانامي، مديرة الأسواق في هيئة السياحة الإيرلندية، أن لدى الحكومة الإيرلندية خططاً لتعزيز سياحة الإماراتيين إلى كل من جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية .

وذلك في ظل استحواذ الإمارات على الحصة الأكبر من سياحة الشرق الأوسط إلى إيرلندا العام الماضي بما يقارب 50 ألف زائر من الإمارات، أو ما يعادل 65% من إجمالي السياح من منطقة الشرق الأوسط إلى جزيرة إيرلندا والذي بلغ 75 ألف زائر.

جاء ذلك على هامش إطلاق البعثة التجارية والسياحية الإيرلندية في دبي مؤخراً ورش عمل عالية المستوى ضمت ممثلين عن 16 من أهم المؤسسات المتخصصة بالتجارة والسياحة والضيافة من كل من جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، التقوا خلالها بأكثر من 200 شركة إماراتية بشركاء الأعمال من المؤسسات الإيرلندية في أبوظبي ودبي.

وقاموا بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات المتبادلة وعقدوا ورش العصف الذهني وجلسات التواصل، وذلك بهدف تعزيز روابط العمل المشترك بين الإمارات وإيرلندا في القطاعين السياحي والتجاري.

وأضافت مكمانامي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن جزيرة إيرلندا شهدت زيادة بنسبة 34% في أعداد الزائرين من دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية.

فيما يقود مواطنون نمو سياحة دول الخليج إلى إيرلندا، مشيرة إلى أن إيرلندا تخطط لزيادة عدد المسافرين من سوق الخليج بالتزامن مع «الرؤية العالمية لإيرلندا 2025».

والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى إيرلندا. ولفتت إلى أن مشاركة إيرلندا في إكسبو 2020 ستعزّز كذلك من السياحة إلى إيرلندا من خلال تعريف الزوّار بالتسهيلات العديدة والأماكن السياحية الخلابة في جزيرة إيرلندا.

وتشكل السياحة أكبر قطاع محلي في جزيرة إيرلندا. ووصلت عائدات القطاع إلى أكثر من 6 مليارات يورو العام الماضي أو أكثر من 4% من الناتج القومي الإجمالي في جمهورية إيرلندا فيما يعمل في القطاع أكبر من 281 ألف عامل من كافة أنحاء الجزيرة. ويقطن في الإمارات نحو 12 ألف مواطن من إيرلندا.

وأضافت: عزز إعفاء المواطنين الإماراتيين إلى المملكة المتحدة وإيرلندا في يناير 2018 من نمو السياحة بشكل كبير إلى إيرلندا، علاوة على توفر رحلتي طيران يومياً على متن «طيران الإمارات» ورحلة يومياً على «الاتحاد للطيران» إلى دبلن، ودعم إيرلندا للسياحة العائلية وتوافر العديد من مناطق الجذب السياحي التي جعلت من إيرلندا وجهة لا بد من زيارتها.

ومما لا شك فيه أن الإمارات تعد من أهم الأسواق بالنسبة لنا لتلبية طموحنا العالمي.