نمو أسعار مبيت الفنادق في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

واصل الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي صعوده للشهر الثاني على التوالي مرتفعاً بنسبة 41.7 % خلال نوفمبر 2019 بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 22.8% في أكتوبر من العام ذاته.

وأظهرت أحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي، أن ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار المبيت ترافق مع زيادة إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارة على المستوى السنوي بنسبة 41.3% خلال نوفمبر 2019 مقارنة مع الشهر ذاته من 2018، في حين انخفضت على المستوى الشهري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.2% في حال مقارنة نوفمبر من العام الماضي مع أكتوبر الذي سبق.

ويتضح من خلال التحليل أن الارتفاع المسجل في الرقم القياسي جاء مدعوماً بزيادة عدد الفعاليات والمؤتمرات التي شهدتها أبوظبي خلال شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين.

وذلك بالإضافة إلى ارتفاع عدد السياح، وهو ما رفع نسبة الإشغال في القطاع الفندقي بشكل عام.

وبحسب العديد من المؤشرات الدولية المتخصصة فإن إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام تُصنف ضمن قائمة المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمتلك بنية تحتية متميزة في القطاع السياحي.