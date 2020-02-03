فيروسات تنقيب العملات الافتراضية الأخطر في 2019

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أخطر البرامج الخبيثة التي تسببت في هجمات إلكترونية نجحت في التصدي لها، وبلغ عددها نحو 343 هجمة خلال العام الماضي 2019، منها 117 شديدة و170 متوسطة و56 منخفضة.

وقالت الهيئة إن من أخطر البرامج الخبيثة «CoinMiner Trojan» الذي يقوم باستخدام موارد الحاسب الآلي بدون موافقة وعلم صاحب الجهاز.

وبهدف التنقيب عن العملات الافتراضية. ونوهت الهيئة إلى أن من ضمن البرامج الخبيثة الخطرة أيضاً «MuddyWater Trojan» الذي يقوم بإنشاء أبواب خلفية في النظام مع وجود خاصية لحذف وتدمير الملفات. وقدّمت الهيئة في تقريرها نصائح توعوية بعنوان «أنت أذكى، لا تكن ضحية للاحتيال الإلكتروني»، وطالبت بضرورة أخذ نسخة احتياطية من البيانات، واستخدام كلمة سر جيدة.