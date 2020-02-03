"رُوّاد" توجه بتطوير برنامج المشتريات الحكومية

المصدر: (الشارقة - البيان)

وجه مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بتطوير وتفعيل الجهود المبذولة لدعم برنامج المشتريات الحكومية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وبالتنسيق مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس الإدارة. ودعا المجلس إلى تشكيل فريق عمل للتواصل مع الجهات الحكومية بهدف الوقوف على أهم متطلبات ومشتريات هذه الجهات.

وبالمقابل تشجيع رواد ورائدات الأعمال للتوجه نحو المجالات والأنشطة الأكثر طلباً من مؤسسات الحكومة وهيئاتها وشركاتها، والتركيز عليها وتحويلها كفرص أعمال ناجحة من ناحية الخدمات والمنتجات المقدمة وقادرة على الإسهام في تلبية متطلبات عملائها.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بالنظر في إمكانية عرض فرص المشتريات والمناقصات الحكومية بالموقع الإلكتروني لمؤسسة «رُوّاد» بحيث يتمكن رواد الأعمال من الاستفادة من هذه المنصة بشكل مستمر والتقديم من خلال القنوات الحكومية المعتمدة.

وأكد المجلس على ضرورة التعاون بين الجهات ذات العلاقة بنظام المشتريات الحكومية والعمل على تمكين هذا النظام من منح الأولوية في مناقصاتها للمشاريع والمنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

وتحقيق التنمية المستدامة لهذه المشاريع، وضمان تطورها بصورة مستمرة. وأشاد مجلس الإدارة بإنجازات مؤسسة «رُوّاد» لعام 2019 .

كما تم الاطلاع على الموازنة المالية المعتمدة للمؤسسة، واعتمد المجلس خطة المؤسسة 2020.