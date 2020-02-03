جمارك دبي تكرّم الرعاة والمشاركين في فعالياتها بأسبوع جمارك الإمارات

المصدر: دبي – البيان

توّجت جمارك دبي فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 بتنظيم حفل ختامي لتكريم الرعاة والمشاركين في فعاليات الأسبوع، بحضور ممثلين للرعاة والشركاء وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية.

حيث وصلت عدد الفعاليات التي نظمتها الدائرة في أسبوع جمارك الإمارات الثالث إلى أكثر من 30 فعالية متنوعة شاركت في تنظيمها الإدارات والمراكز الجمركية.

وشملت عدة معارض وورش عمل توعوية حضرها الشركاء والعملاء من مختلف القطاعات والشرائح.

وألقى أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، كلمة عبّر فيها عن تقدير الدائرة وشكرها لجهود كافة المشاركين في نجاح فعالياتها بأسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020.

والتي تم تنظيمها تحت شعار «جمارك دبي محرك الاستدامة». وقال: تسهم فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثالث التي نظمتها الدائرة بمواكبة الاحتفال بيوم الجمارك العالمي في تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية مع الرعاة والمتعاملين.

رعاة

وتم تكريم الرعاة وهم مركز تجهيز حقول النفط المحدود، وطيران الإمارات للشحن، وصديقي القابضة، ويو بيه أس جلف، وجوهرة للمجوهرات، وأجيلتي لوجستيكس، وأرامكس الإمارات، وجلوبال شيبنج أند لوجستيكس، وجلوبلينك ويست ستار شيبينج، ومجموعة لاندمارك، ومجوهرات بفلح، ومجوهرات إس جي سوليتير وملبار جولد، وكهربائيات أيروس، وهواوي.

كما تم تكريم الإدارات والمراكز الجمركية المشاركة في تنظيم الفعاليات.