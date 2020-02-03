شراكة بين «دبي التجاري» ونور تكافل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك دبي التجاري، ونور تكافل، المزود لحلول التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (تكافل)، توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تزويد عملاء البنك بحلول تكافل شاملة.

وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم مجموعة شاملة من منتجات التأمين الإسلامية لعملاء البنك لمساعدتهم على الادخار لتحقيق أهدافهم المالية.

وكذلك لحماية عائلاتهم من الأحداث غير المتوقعة. كما ستعمل هذه الشراكة على تلبية احتياجات الحماية الخاصة بالعملاء، حيث ستوفر لهم حلول تأمين على الحياة. وقع الاتفاقية الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وراجيش سيتي، الرئيس التنفيذي لشركة نور تكافل.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: سجل البنك القوي الحافل بالإنجازات على مدى السنوات الخمسين الماضية، إلى جانب الخبرة المحلية لنور تكافل في قطاع التأمين، سيشكلان أساساً قوياً لشراكة ناجحة.

كما ستساعد المجموعة الواسعة من منتجات التأمين الإسلامي التي تقدمها نور تكافل البنك في توسيع قاعدته من المنتجات والخدمات، وإضافة قيمة مميزة لعملائنا.

وقال فهد المهيري، مدير عام الأعمال المصرفية الإسلامية بدبي التجاري: يسعدنا إضافة منتجات التأمين الإسلامية التي تقدمها نور تكافل إلى باقتنا من المنتجات والخدمات.