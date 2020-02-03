شركات ناشئة في مؤتمر «ستب»

المصدر: (دبي- البيان)

يشهد مؤتمر ستب، المهرجان التكنولوجي للأسواق الناشئة، هذا العام، مشاركة مجموعة مختارة مكونة من 10 شركات ناشئة من بين 300 من الشركات الناشئة العارضة هذا العام.

وهي تُجسد عدداً من أحدث المشاريع وأكثرها إثارة للاهتمام بالأسواق الناشئة من 24 دولة مختلفة، مثل الهند وهونغ كونغ ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها. ويقام المؤتمر يومي 11 و12 فبرابر الجاري.

وقال عمار المالك مدير عام مدينة دبي للإنترنت: «نتطلع إلى رؤية الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5، تعرض ابتكاراتها في مؤتمر "ستيب 2020"، الذي يوفر منصة مثالية للمواهب والمبتكرين، للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيزها.

وتوفر دبي للإنترنت، بيئة أعمال متكاملة، تدعم ريادة الأعمال، وتتيح النمو والتطور للمواهب والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. وستشارك in5، حاضنة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، في "ستيب 2020".

ممثلة بشركات ناشئة، تتضمن منصة Carriyo، وتطبيق ScootQ، وبوابة SmartMentor، وموقع Zoom Venues، وNejma، ويصل عدد الشركات الناشئة ضمن in5 إلى أكثر من 200 شركة، تحصل على توجيه وتدريب مستمرين من 100 مشرف ومتخصص.