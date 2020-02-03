تكريم «أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصدت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة في توفير حلول التأمين المُبتكرة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، جائزتين مرموقتين هذا الأسبوع.

حيث فازت الشركة بلقب «أفضل شركة تأمين في الإمارات العربية المتحدة» خلال حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020.

كما تمّ الإشادة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لخدمة المجتمع، حيث فازت بجائزة «المسؤولية المجتمعية للشركات» خلال جوائز «جولدن شيلد إكسيلنس 2020»، التي أقيمت على هامش مؤتمر «إنشورتك الشرق الأوسط».

وقال عبدالله النعيمي، نائب رئيس تنفيذي – قطاع الخدمات المساندة في أبوظبي الوطنية للتأمين: «يُسعدنا أن نبدأ العام بالفوز بهاتين الجائزتين، إذ تمثل جائزة أفضل شركة تأمين في الإمارات خير دليل على مكانتنا الرائدة كشريك تأمين موثوق للأفراد والشركات. كما أننا فخورون بالفوز بجائزة «المسؤولية المجتمعية للشركات» نتيجةً لجهودنا المتواصلة لخدمة المجتمع».

وتعتبر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين واحدة من أكثر شركات التأمين حصداً للجوائز في المنطقة، فقد كُرمت الشركة في 2019 بعدد من الجوائز بما في ذلك جائزة التميّز في التحول الرقمي في قطاع التأمين خلال حفل جوائز منتدى فينوفيكس الشرق الأوسط 2019.