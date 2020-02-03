«كورس» تستثمر في مصر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «كورس إنفستمنتس» الإماراتية، عن إطلاق مشروع مشترك مع كل من شركة «جورج فيشر لأنظمة الأنابيب» التابعة لمجموعة «جورج فيشر» أو (جي إف) وشركة غاز مصر المدرجة في سوق الأسهم المصرية وأكبر شركة متخصصة بتنفيذ أعمال البنية التحتية لشبكات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.

ويستثمر المشروع المشترك، الذي سيشهد تولي شركتي «كورس» و«جورج فيشر» للمهام ذات الطبيعة الصناعية، في إنشاء موقع إنتاج رئيسي للأنابيب البلاستيكية بهدف دخول سوق توزيع الغاز والمياه المصرية التي تشهد نمواً متسارع الوتيرة.

وتمتلك شركة «كورس»، التي تأسست عام 1977، إرثاً قوياً في الإمارات وشراكةً موثوقةً وطويلة الأمد مع «جورج فيشر» في منطقة الشرق الأوسط تمتد على مدار 40 عاماً. وقد تعاونت الشركتان منذ تسعينات القرن الماضي لتخديم السوق الإقليمية من خلال بيع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاعي التصنيع والخدمات والمرافق العامة.