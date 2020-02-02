تايجر تطلق مشروع "V تاور" في دبي

أعلنت شركة تايجر العقارية عن اطلاق مشروع " V تاور" الجديد في منطقة ليوان في إمارة دبي ، حيث يعتبر هذا المشروع أحدث مشاريع الشركة التي تطلقها في العام 2020.

وذكرت الشركة أن المشروع الجديد يتكون من 17 طابقاً تضم وحدات سكنية إضافة إلى 3 طوابق لمواقف السيارات، وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استيديو ، 1 غرفة نوم وصالة، 2 غرفة نوم وصالة، و 3 غرف نوم مع صالة دوبليكس ايضاً، بإجمالي 370 وحدة سكنية.

ويضم المشروع العديد من الخدمات المتنوعة التي تخدم السكان والقاطنين به مثل حوض للسباحة، منطقة للعب الأطفال، وتقع بالقرب من الجامعات والمرافق الحيوية.

وقال المهندس عامر الزعبي بهذه المناسبة:" يعتبر مشروع " V تاور" باكورة مشاريع الشركة التي تطلقها في العام 2020، و من المتوقع أن نبدأ بتسليم وحداته السكنية للمستثمرين والمشترين في 2022 .

وأضاف الزعبي:" إن ثقتنا العالية في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب المتواصل على شراء الوحدات السكنية يدفعنا لاطلاق المشاريع السكنية لتلبية الطلب على الوحدات النوعية التي تحرص شركة تايجر العقارية على تطويرها و تنفيذها ، حيث شهدنا اقبالاً كبيراً على مختلف مشاريعنا التي أطلقناها طوال السنوات الماضية، ونتوقع أن نحقق مبيعات مرتفعة لهذا المشروع الحيوي الجديد".