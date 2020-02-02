"الإمارات دبي الوطني" يكشف عن توقعاته للاستثمارات العالمية

المصدر: وام

كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن توقعاته للاستثمارات العالمية لعام 2020 تحت عنوان "العودة إلى الواقع" قدّمها موريس غرافيير المسؤول الرئيسي للاستثمار في المجموعة بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

ويقدم تقرير "توقعات الاستثمار" الذي يصدره البنك سنوياً خطة استشارية تشمل الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي وتحليلات موسعة للأسواق المالية يعتمد عليها فريق الاستشاريين وخبراء الاستراتيجيات والمحللين الماليين في البنك لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء البنك.

وقال غرافيير أنه بعد أن كان عام 2019 مدفوعاً بموجة التسهيلات النقدية لمواجهة حالة التشاؤم المفرطة نتوقع عودة الأسواق إلى الواقع الذي يفرض علينا الاقتصار على الأساسيات.

وأضاف أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بالمرونة عموماً مع توقعات بوصول معدلات النمو العالمية إلى مستويات قريبة من العام الماضي مقترنة بمعدلات تضخم منخفضة.. وستظهر آثار التخفيضات التي طرأت في العام الماضي على أسعار الفائدة مما سيدعم الإنفاق الاستهلاكي ويساعد في إدارة أحجام الديون ويعطي جرعة تفاؤل للبنوك المركزية الأخرى خاصة في الاقتصادات النامية.

وأوضح ان بنك الإمارات دبي الوطني يتوقع بأن تثمر توزيعاته الاستثمارية عن إيرادات من خانة واحدة في عام 2020 قريبة من عائداتها المتوقعة على المدى الطويل ومن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي.