846.5 مليون دولار أرباح «البنك العربي» في 2019

المصدر: دبي-البيان

حققت مجموعة البنك العربي صافي أرباح بعد الضرائب والمخصصات خلال العام 2019 بلغ 846.5 مليون دولار مقارنة مع 820.5 مليون دولار في العام 2018 بنمو 3.2%، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.15 مليار دولار. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2019 وبمبلغ يتجاوز 270 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات 2.2 مليار دولار بنمو 4.6%، وساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 70% من هذه الإيرادات، كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 1.3 مليار دولار. ونما إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.2% ليصل إلى 26.1 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائع العملاء 6% لتصل إلى 36.2 مليار دولار، كما ارتفعت حقوق الملكية وتجاوزت مبلغ 9 مليارات دولار بنمو 5%، هذا وقد بلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 9.3%.