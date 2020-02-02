10 شركات وساطة تستحوذ على 76.3 % من تداولات سوق دبي في يناير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة عاملة في سوق دبي المالي على 76.3% أو ما يعادل 6.05 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات خلال شهر يناير الماضي والبالغة 7.93 مليارات درهم، بعد التداول على أكثر من 5.8 مليارات سهم من خلال تنفيذ 96.8 ألف صفقة. وتصدرت «هيرميس - الإمارات» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 1.27 مليار درهم ما يعادل 16.07%، وجاءت «بي اتش مباش» في المرتبة الثانية بـ 894 مليون درهم بنسبة 11.2% من الإجمالي. ثم«أرقام سيكيوريتيز» 875 مليون درهم بنسبة 11%، تلتها «الدار» 637 مليون درهم بنسبة 8%، ثم «أبوظبي الإسلامي» 494 مليوناً بنسبة 6.23%، ثم «الإمارات دبي الوطني» 442.18 مليوناً بنسبة 5.57%، ثم «الرمز» بحصة 421.05 مليون درهم بنسبة 5.31% تلاها «أبوظبي الأول» 407.6 ملايين بنسبة 5.14%. ثم «مينا كورب» 354.12 مليون درهم بنسبة 4.46%، ثم «أبوظبي التجاري» بحوالي 251.5 مليون درهم بنسبة 3.17%، ثم «سيكو» 231.5 مليوناً بنسبة 2.92%، يتبعها «جلوبال» بنحو 208.29 ملايين درهم أو ما يعادل 2.62%، ثم «المشرق» بحصة 2.41% تعادل 191 مليون درهم. ثم«دبي الإسلامي» 2.39% تعادل 190 مليون درهم، ثم «شعاع» بنحو 157.26 مليون درهم بحصة 1.98% و«الضمان» بنسبة 1.81% تعادل 143.7 مليون درهم، يتبعها «دبي الدولية» 1.71% أو 135.7 مليون درهم، و«دبي التجاري» 1.49% أو ما يعادل 117.9 مليوناً و«أتش أس بي سي» بحصة 1.46% تعادل 115.9 مليون درهم.

ووصلت حصة «الإمارات الإسلامية» لنحو 1.15% بقيمة 91.4 مليون درهم، ثم «دار التمويل» بحصة 0.84% تعادل 66.48 مليون درهم، تلاها «الأنصاري» 0.74% أو 58.9 مليون درهم، ثم «الشارقة الإسلامي» 47.79 مليون درهم أو 0.6%، ثم «الساحل» بنحو 0.45% أو 35.58 مليوناً، و«شروق» 0.36% تعادل 28.8 مليوناً، و«الوثبة» 0.31% أو 24.8 مليوناً، ثم «أوراق الإسلامية» 0.21%. جاءت 6 شركات بحصص أقل من 0.1% وهي: «SHUD» بنسبة 0.07% و«RMZM» بنحو 0.06% و«أموال» بنسبة 0.06% و«البروج» بنحو 0.06% و«بايونيرز» بنسبة 0.02% و«ورلد» بحصة 0.01%.