«الأنصاري للصرافة» تحذر من الاحتيال عبر الهاتف

المصدر: دبي - البيان

شددت شركة الأنصاري للصرافة، على أهمية دور المجتمع في التصدي لظاهرة الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الرسائل عبر تطبيق الـ«واتساب»، وتجنب الوقوع ضحية لها. ودَعَت الشركة الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر من الرسائل والمكالمات الوهمية التي تردهم، والتحقق من مصدرها ومدى صحتها، مع إبلاغ السلطات المعنية عن أي مكالمات هاتفية ورسائل نصية تثير الشكوك. وأكدت الشركة بأنها لا تطالب الفائزين بجوائز في حملاتها الترويجية بالإفصاح عن أية بيانات شخصية، أو دفع أي رسوم نظير استلام الجائزة.