«طيران الإمارات للآداب» بالجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

تخطو «دو» بصفتها «شريك الاتصال الرسمي» للدورة 12 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، خطوات جديدة نحو تمكين المستقبل الرقمي في الإمارات عبر بث مباشر لفعاليات جلسات برنامج التعليم إلى مختلف المدارس في الدولة، ليصبح بذلك المهرجان أول معرض أدبي على مستوى المنطقة يتم بث فعالياته محلياً بتقنية الجيل الخامس. ويسهم البث في التعريف بفوائد وإمكانات الشبكة ودورها في تمكين القطاعات الحيوية كالتعليم، وتقوم «دو» بتحميل البث إلى رابط عبر الإنترنت بحيث يمكن للطلبة متابعة مجريات الجلسات بشكل مباشر.

وتبث «دو» فعاليات جلسة «ثمانية أيام في الفضاء» التي تضم روّاد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي وسالم المري، وجلستي «الإبداع والابتكار» و«اتخاذ موقف».

تجارب ومتطلبات

وقالت معالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة للتعليم العام: «يوفر المهرجان فرصاً تعليمية للقرّاء الصغار، ونقل فعالياته عبر منصات البث المباشر في المدارس الحكومية يسمح لعدد أكبر من الطلبة بالاستماع للمؤلفين وهم يحكون قصصهم ومغامراتهم، فكلنا ثقة بأن المعلمين والمعلمات سيقدمون حصصاً استثنائية من خلال حضور جلساته التي تبث مباشرة في مدارسهم، ويتناقشون مع طلبتهم في رحلة تعليمية إبداعية».

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال: «نفخر بتمكين تجارب الاتصال وبث المحتوى على شبكات الجيل الخامس وتحويلها لواقع ملموس في المهرجان، ويسعدنا المساهمة في بث فعالياته؛ ليتسنى لطلبة المدارس بالدولة الاستمتاع بالجلسات والأفكار الملهمة، فشباب اليوم هم روّاد المستقبل، لذا نسخّر الجيل الخامس لدعم أبناء الإمارات نحو المزيد من الإنجازات مستقبلاً». وتابع: «يسهم الجيل الخامس في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات، وبث فعاليات الجلسات فرصة مميزة لاستعراض قدرات وإمكانات تقنية الجيل الخامس الهائلة لقطاعات البث والإعلام والتعليم، نظراً لسرعاتها الفائقة التي تتميز بها».

100000

وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيس التنفيذي للمؤسسة ومؤسِسة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «لم أتخيل يوماً أن التواصل مع أبعد المدارس في العالم قد يكون ممكناً، أشكر سعي وجهود «دو» لتحقيق هذا الحلم الذي يمكّن ما يقارب 100 ألف طالب وطالبة من المشاركة معنا في المهرجان، والاحتفال بالفضاء والتعليم والخيال».

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس -الإعلام والاتصال- «دو»: «ستوفر إمكانات تقنية الجيل الخامس الكبيرة فوائد لا حصر لها على صعيد تعزيز التجارب المتصلة في قطاع التعليم. ونعتقد أن خدمات البث الحديثة تواصل نموها باعتبارها أداة مبتكرة يمكن الاستفادة للارتقاء بالعملية التعليمية بأكملها. وتواصل «دو» التزامها بتمكين مستقبل تقنيات البث عبر شبكة الجيل الخامس واستكشاف حالات استخدام تقنية جديدة لدعم قطاع التعليم حاضراً ومستقبلاً».