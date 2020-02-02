استعراض تمكين المرأة الإماراتية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

التقت مريم محمد الرميثي، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، رئيس اتحاد صاحبات الأعمال والمهن - أبوظبي، الدكتورة أماني عصفور، رئيس الاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن، وذلك بمقر المجلس في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وتحدثت الرميثي عن مساهمات المرأة الإماراتية وجهودها، والتي تحققت بفضل دعم القيادة الرشيدة لها بتوفير كل وسائل التمكين، بحيث انتقلت من مرحلة تمكين المرأة لمرحلة تمكين المجتمع عبر المرأة، فالدور الكبير الذي بذلته «أم الإمارات» في مجال دعم المرأة الإماراتية عزز المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها المرأة على المستويات كافة ولها حضورها المتميز والمؤثر عالمياً.