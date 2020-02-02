«غرف التجارة» يبحث الاستثمار في البيانات

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث الاجتماع الأول للعام الجاري بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومديري غرف التجارة الأعضاء، عدداً من البرامج والمشاريع من خلال الاستثمار بالمعلومات وقواعد البيانات المتوفرة لدى الغرف، والتي يمكن من خلالها دمج الابتكار المستدام في نماذج أعمال الشركات، وناقش الاجتماع إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لطرح أفكار جديدة وأفضل الممارسات حول أسس تطوير ابتكارات مستدامة وناجحة والاستفادة منها في استدامة أعمالهم.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف أن الهدف من المشاريع والبرامج هو تحقيق هدفين رئيسين، هما ترويج ودعم الابتكار في القطاع الخاص، وحماية مصالح مجتمع الأعمال بالدولة، بالإضافة إلى ترسيخ سمعة غرف التجارة في عالم الابتكار عالمياً من خلال الاستثمار في قواعد البيانات المتوقرة لديها وبيئة عملها.