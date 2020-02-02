عبدالله العويس: مؤشر واضح على متانة اقتصاد الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس، أن 2019 شهد نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضويتها، حيث وصل عدد الأعضاء الجدد للغرفة لـ5626 عضواً، وبلغ العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيس والفروع التابعة في الذيد وخورفكان ودبا وكلباء 58494 عضواً، فضلاً عن وصول قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى 30 مليار درهم العام الماضي. إلى جانب إصدار ما يقرب من 92 ألف شهادة منشأ في الغرفة وفروعها، وإطلاق مركز تجارة 101 الأول من نوعه محلياً وخليجياً؛ لتحفيز الشباب وتشجيعهم على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن ثقة المستثمرين بالشارقة وراء استقطاب هذا العدد الكبير، فالإمارة وبفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تعتمدها، وموقعها الجغرافي، ومزاياها التنافسية للشركات فيها، وتشريعاتها وقوانينها، نجحت في تبوؤ مكانة متقدمة بين أبرز الوجهات المستقطبة للاستثمارات بالمنطقة.